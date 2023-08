il dramma

CATANZARO È stato ricoverato in coma, all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, un bambino di soli quattro anni che è quasi annegato in una piscina a Crotone. Ne dà notizia la testata Catanzaro Informa. A quanto pare il piccolo si trova in gravi condizioni a causa del fatto di essere rimasto troppo tempo sott’acqua. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio del capoluogo.