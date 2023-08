Minaccia e aggredisce l’ex compagna, arrestato un uomo a Corigliano-Rossano

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO I reati contro le donne (molestie e violenze in primis) rappresentano un fenomeno tristemente attuale ed oggetto della massima attenzione da parte sia delle Forze di Polizia che della magistratura. Sotto il profilo della sicurezza vi è un impegno quotidiano del Commissariato di Corigliano-Rossano, con il costante coordinamento del Procuratore della Repubblica di Castrovillari, Alessandro D’Alessio. Le attività della Polizia, accanto a quelle dell’Autorità giudiziaria, sono finalizzate ad assicurare il massimo contributo in termini di prevenzione e di indagine affinché le vittime dei reati vengano tutelate. «In tale logica – viene sottolineano in una nota della Questura di Cosenza – oltre al lavoro di acquisizione di informazioni di iniziativa da parte degli inquirenti, fondamentale è il ruolo dei cittadini ed in particolare degli Enti che maggiormente sono a contatto con le possibili vittime di tali gravi delitti, che devono fornire immediata comunicazione dei fatti di cui vengano a conoscenza, così da consentire l’attivazione di ogni intervento di verifica, prima e di controllo della notizia e di repressione, successivamente». Al riguardo, la Questura segnala alcuni episodi recentemente avvenuti a Corigliano-Rossano dove, proprio per il pronto intervento degli inquirenti, è stata immediata la risposta ad opera della Polizia di Stato, opportunamente coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. In una caso vi è stata la denuncia di una donna straniera che si è rivolta al Commissariato di Corigliano-Rossano per aver subito minacce e successivamente l’aggressione da parte del suo ex compagno, anch’esso straniero che è stato prontamente tratto in arresto. Nella circostanza, in seguito a perquisizione, all’ uomo è stato sequestrato un coltellino ed una modica quantità di sostanza stupefacente.

In un’altra circostanza una donna ha denunciato un cittadino straniero in quanto ritenuto autore di atti osceni in presenza della denunziante. Le attività svolte dagli uomini del Commissariato di Corigliano-Rossano, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Castrovillari e dello stesso Procuratore Alessandro D’Alessio, hanno, in tempi brevissimi, condotto all’identificazione ed alla denuncia del presunto autore dei fatti.