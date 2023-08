Sconfitta per il Cosenza al “Marulla”, il Modena vince 1-2

SERIE B

COSENZA Parte bene il Cosenza che mette paura a Gagno con Voca e Tutino. La pressione dei silani porta al vantaggio di Tutino (12′) che colpisce di testa in tuffo raccogliendo un cross da destra di Marras. Nei minuti successivi il Cosenza sembra avere la partita in mano e va anche vicino al raddoppio. Ma al 43′ arriva il pari del Modena. La rete di Strizzolo che riprende una respinta di Micai su conclusione di Manconi viene annullata da Di Marco di Ciampino per un presunto fallo subito da Marras. Ma la revisione al Var cambia la decisione e si va al riposo sull’uno a uno. In avvio di ripresa non cambia il copione. Il Cosenza prova a fare breccia nella retroguardia dei canarini ma Mazzocchi, Voca e Tutino sciupano. Ed è il Modena che in ripartenza sfiora il colpaccio ma Micai compie il miracolo su Palumbo. La partita è vivace ma con il passare dei minuti il ritmo cala, il Modena prende le misure ai calabresi che nel finale diventano meno incisivi e arrembanti rispetto alle fasi precedenti. E così a tre dal termine gli ospiti sbancano il “Marulla” con Abiuso che raccoglie una goffa respinta di Micai nel cuore dell’area di rigore dopo un errore in fase di impostazione del nuovo entrato Viviani. In pieno recupero Venturi fallisce clamorosamente il pari. Finisce uno a due con tanti rimpianti per i padroni di casa e la soddisfazione degli ospiti.

Tabellino

COSENZA (4-2-3-1): Micai 5.5; Rispoli 6, Venturi 5.5, Fontanarosa 6.5, D’Orazio 5; Zuccon 6 (38′ st Praszelik sv), Calò 6; Marras 5.5 (17′ st D’Urso 6), Voca 6 (18′ st Viviani 5), Mazzocchi 6 (23′ st Arioli 5.5); Tutino 6 (38′ st Crespi sv). In panchina: Lai, Marson, Sgarbi, Meroni, Zilli, Occhiuto, Novello. Allenatore: Caserta 5.5.

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Oukhadda 5.5, Zaro 6.5, Pergreffi 6.5, Ponsi 5.5 (36′ st Cotali 6); Palumbo 6.5, Gerli 6 (35′ st Gargiulo sv), Magnino 6; Tremolada 6 (45′ st Falcinelli sv); Manconi 6.5 (45′ st Silvestri sv), Strizzolo 6.5 (1′ st Abiuso 6.5). In panchina: Seculin, Duca, Guibre, Bonfanti, Giovannini, Battistella, Cauz. Allenatore: Bianco 6.5.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino 6.

RETI: 12′ pt Tutino; 43′ st Strizzolo, 42′ st Abiuso.

NOTE: serata con cielo nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 6.839. Ammoniti: Venturi, Strizzolo, Fontanarosa, Viviani, Abiuso, Calò. Angoli: 6-4. Recupero: 4′; 7′.