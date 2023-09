Colpo di fine mercato per il Cosenza: dal Frosinone arriva Canotto

l’acquisto

COSENZA Colpo inatteso del Cosenza nell’ultimo giorno di calciomercato. Dal Frosinone arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione il rossanese Luigi Canotto, attaccante esterno di 29 anni, la scorsa stagione alla Reggina (39 presenze, 6 gol e 3 assist tra Coppa Italia e campionato). Identici risultati nelle 36 presenze collezionate l’anno precedente nel Frosinone che lo rilevò in seguito allo svincolo dal Chievo Verona, squadra con la quale aveva siglato altre cinque reti e fornito 3 assist nella stagione 20/21. In precedenza ha disputato 3 stagioni con la maglia della Juve Stabia mettendo a segno 20 reti e 18 assist.

Un calciatore di indiscusso valore che va a rinforzare il settore avanzato della squadra di Caserta. In carriera Canotto ha realizzato 57 gol tra serie B, C e D.