Finisce in carcere dopo l’ennesima evasione, in manette 50enne cirotano

CIRO’ MARINA Evadeva abitualmente dal regime dei domiciliari a cui era sottoposto. Con questa accusa un 50enne di Cirò Marina è stato arrestato e trasferito in carcere.

“Fatale” per l’uomo la sua ultima evasione.

Il 50enne, ristretto fin da febbraio 2023 nella sua abitazione, è stato trovato per l’ennesima volta ieri sera dai carabinieri della compagnia di Cirò fuori casa.

Secondo le indagini condotte dai militari, lo trovavano in compagnia di conoscenti e spesso fuori dalla sua abitazione, luogo di detenzione, in violazione delle prescrizioni impostegli dal Tribunale competente.

Da qui l’ennesima denuncia che gli costata la trasformazione della misura in detenzione in carcere. Ordinanza disposta dal gip ed eseguita dagli stessi carabinieri che hanno trasferito il 50enne al carcere di Cosenza.