Sindaco di Carolei aggredito, arresti domiciliari per un 53enne

il caso

CAROLEI A Carolei (nel Cosentino), in esito agli approfondimenti di indagine svolti, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, nei confronti di un 53enne pregiudicato del posto. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari per il delitto di atti persecutori, consistiti in reiterate minacce, anche gravi e lesioni personali, commessi, a causa dell’asserita e mancata assegnazione di una casa comunale, contro il sindaco di Carolei Francesco Iannucci, tanto da cagionargli un perdurante e grave stato d’ansia e di paura ed, inoltre, un fondato timore per l’incolumità propria e dei propri familiari. Pochi giorni fa lo stesso Iannucci aveva denunciato di essere stato aggredito da un uomo a cui «a suo dire gli sarebbe stata negata una casa popolare».