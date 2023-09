Ferrara e Tavernise: « Il volo diretto da e per Bruxelles non deve essere cancellato»

l’intervento

LAMEZIA TERME “I calabresi non possono rinunciare al collegamento con il cuore d’Europa, il volo diretto da e per Bruxelles non deve essere cancellato”. Così l’eurodeputata del Movimento 5 stelle Laura Ferrara e il capogruppo in Consiglio regionale, Davide Tavernise. “Apprendiamo dalla stampa – continuano i due pentastellati – e constatiamo con i nostri occhi tramite il sito della compagnia aerea Ryanair che finora ha eseguito la tratta, che dal 7 novembre non sono più previsti i due voli settimanali diretti Lamezia Terme – Bruxelles e Bruxelles – Lamezia Terme. Sarebbe una enorme perdita per il nostro territorio trattandosi di una tratta storica, ideale ponte di collegamento tra Calabria e Europa. Una rotta che negli anni è sempre stata largamente utilizzata da lavoratori, studenti, imprenditori, turisti e rappresentanti istituzionali. Riteniamo che la sua cancellazione sia un ulteriore spregio al nostro territorio per questo abbiamo inviato una lettera ai vertici Sacal per chiedere conto di tale situazione. E se effettivamente verrà cancellata questa tratta, come la stessa Sacal intende sopperire al futuro mancato collegamento”. “Solo ieri incontravo i capi degli affari istituzionali per l’Italia e l’Europa di Ryanair – specifica la parlamentare europea – e nonostante abbia chiesto maggiore attenzione per le tratte calabresi nessun accenno è stato fatto, dagli stessi, circa questa paventata cancellazione”. “Ci auguriamo si tratti solo di un ritardo nella programmazione e se così non fosse chiediamo anche al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, un suo diretto intervento perché la Calabria non rimanga senza il collegamento con Bruxelles” concludono i due.