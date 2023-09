Sanità, chiude il punto nascita della clinica “Sacro Cuore” a Cosenza?

il caso

COSENZA – Potrebbe non essere più possibile partorire nella clinica Sacro Cuore di Cosenza, storico punto di riferimento sul territorio provinciale per le famiglie che scelgono l’alternativa offerta dalla sanità privata al parto in ospedale. Lo stop potrebbe avvenire a partire da gennaio 2024 con la chiusura del reparto di Ostetricia della casa di cura di proprietà del gruppo IGreco (che condividerebbe la decisione),ma rimarrebbe in ogni caso attiva l’unità operativa di Ginecologia che continuerà a garantire l’assistenza ambulatoriale di prevenzione, diagnosi e cura e la degenza pre e post chirurgica. Oggi la sede operativa Sacro Cuore gestisce l’area materno-infantile accreditata con il Sistema sanitario nazionale e sono tantissime le donne provenienti da tutti i comuni del Cosentino che decidono di partorire in questa struttura ubicata nel centro di Cosenza e attiva dal 1958.

La voce circola ormai da settimane, anche attraverso i numerosi social su cui le gestanti e future mamme si scambiano opinioni e consigli, ma per capirne l’origine bisogna rifarsi al Documento di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Calabria, in cui non sarebbe più contemplato il reparto di Ostetricia della clinica Sacro Cuore. La riscrittura della rete dei nosocomi, infatti, ha razionalizzato i servizi sul territorio con scelte precise che ne potenziano alcuni e ne escludono altri. Il Dca, che fotografa lo stato di attuazione della programmazione in campo sanitario, dovrà ora passare al vaglio del Ministero della Salute che avrà facoltà di approvare o meno le scelte contenute nel documento. All’ipotetica perdita del punto nascita cosentino però, fa da contraccolpo una riorganizzazione generale della sanità pubblica che punterebbe a garantire l’assistenza alle puerpere della provincia, assicurando punti nascita ospedalieri più efficienti e più sicuri. Andrebbe in questa direzione, infatti, la volontà di aumentare i posti letto e assumere un numero cospicuo di infermieri e soprattutto di ostetriche negli ospedali di Cosenza, Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cetraro, quest’ultimo – superate le carenze strutturali per cui è noto – dovrebbe diventare, secondo fonti accreditate, fiore all’occhiello per la maternità, garantendo alti standard di qualità e sicurezza.