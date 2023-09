Conte oggi a Diamante: «Istituiremo un premio alla memoria di Nuccio Ordine»

L’appuntamento

ROMA «Questa sera sarò in Calabria, a Diamante (ore 22, Salotto Radio Azzurra, Lungomare vecchio di Diamante), per omaggiare la memoria di un grande studioso, con una forte passione civile e culturale, che ha onorato il nostro Paese e che è scomparso da poco: Nuccio Ordine. Istituiremo un premio alla sua memoria. Sarebbe bello se, in particolare, tutti gli studenti universitari che lo hanno avuto professore partecipassero a questo ricordo. Potrete seguire la diretta dell’evento sulla pagina di Telediamante Riviera Dei Cedri». Lo scrive su fb il leader del M5s Giuseppe Conte.