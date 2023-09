Cosenza, i capigruppo di maggioranza: ottimo risultato sull’ospedale di comunità

l’intervento

COSENZA “L’ospedale di comunità a Cosenza sta diventando una splendida realtà. Ne siamo più che soddisfatti in quanto si tratta di un obiettivo perseguito e raggiunto sin dal nostro insediamento. Un obiettivo, si badi bene, per nulla scontato, ma che anzi è stato inseguito con determinazione attraverso un’azione politico/amministrativa determinata portata avanti dal sindaco, Franz Caruso e dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, che sono riusciti a creare sinergie istituzionali importanti per le quali ed attraverso le quali siamo certi si raggiungeranno altri importanti traguardi”. E’ quanto affermano in una nota congiunta i capigruppo di Maggioranza a Palazzo dei Bruzi Francesco Alimena, Ivan Commodaro, Raffaele Fuorivia, Daniela Puzzo, Francesco Gigliotti e Roberto Sacco, esprimendo compiacimento per l’avvio delle procedure tecniche volte alla realizzazione a Cosenza Vecchia dell’Ospedale di Comunità. “Si tratta di un risultato di straordinaria valenza politica – proseguono i capigruppo di maggioranza – perché rappresenta l’ennesimo impegno assunto e mantenuto dall’Amministrazione guidata da Franz Caruso che siamo orgogliosi di sostenere in Consiglio Comunale ed in tutte le sedi di nostra competenza, ispirati dal presidente Giuseppe Mazzuca in un lavoro quotidiano volto a soddisfare le esigenze ed i bisogni dei nostri concittadini, in cui il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, è, per quanto ci riguarda, una priorità. Ed, infatti, la Salute pubblica e di prossimità rappresenta uno dei punti più qualificanti del programma amministrativo di Franz Caruso che si intende portare avanti con forza e decisione per far si che a Cosenza si crei un sistema sanitario capace di rispondere alle esigenze sanitarie della città e della sua vasta provincia.E’ evidente però che il nodo cruciale della sanità cosentina è rappresentato dal nuovo Ospedale Hub di Cosenza a VaglioLise, attesa l’inadeguatezza dell’attuale Annunziata sotto ogni punto di vista. Anche in questa direzione la nostra azione è stata avviata prontamente approvando, a giugno 2022, più di un anno fa, in Consiglio Comunale la localizzazione a VaglioLise. Da allora abbiamo registrato, dopo tante parole e promessedel governatore Occhiuto, risultate vane, il colpo di coda della Regione Calabria che con apposito Decreto dirigenziale ha riattivato le procedure di un nuovo studio di fattibilità per il nuovo Ospedale di Cosenza, facendo certamente slittare i tempi per la sua realizzazione e mettendo, addirittura, a rischio i finanziamenti già ottenuti. Contro questo Decreto e contro questa scelta scellerata del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il sindaco Franz Caruso si è giàmosso dando mandato al prof. Avv. Angelo Piazza che ha impugnato il Decreto davanti al Tar ( l’udienza è fissata per il prossimo 25 ottobre) a tutela degli interessi dei cittadini e del loro sacrosanto diritto di avere finalmente una struttura ospedaliera moderna ed attrezzata. In questa ottica e su questa strada proseguiràanche da parte di tutti noi quella che consideriamo la madre di tutte le battaglie che è quella, appunto, di vedere realizzato il nuovo ospedale Hub di Cosenza a Vagliolise,al fine di creare un sistema sanitario pubblico efficace ed efficiente in cui la sanità privata dovrà essere complementare e non viceversa”.