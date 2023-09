Il Marocco decreta tre giorni di lutto nazionale

la tragedia

Il Marocco ha annunciato tre giorni di lutto nazionale in seguito al violento terremoto che ha provocato più di 1.300 morti, mentre 1.832 persone sono rimaste ferite, di cui 1.220 in condizioni critiche. Lo ha annunciato il gabinetto reale. “È stato deciso un lutto nazionale di tre giorni, con bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici”, si legge in un comunicato stampa del palazzo reale diffuso dall’agenzia ufficiale Map, al termine di una riunione presieduta dal re Mohammed VI e dedicata all’esame della situazione dopo il terremoto.