Terremoto a Marrakech, la testimonianza di Laura Ferrara: «Sono provata, ma sto bene»

il racconto

«Mi trovo a Marrakech sto bene seppure ancora provata dalla paura e dall’ansia». È la testimonianza dell’europarlamentare calabrese del Movimento 5 Stelle Laura Ferrara, in vacanza in Marocco, dove nelle scorse ore si è verificato un terremoto di magnitudo 6.8. «Il terribile terremoto che ha colpito ieri sera la regione di Marrakech – racconta l’esponente pentastellata sui social – ha lasciato una scia di distruzione, morti e feriti. Ai cittadini marocchini esprimo la mia solidarietà e vicinanza in questo momento difficile. Questa mattina ho fatto un giro per la città, pur mantenendomi in zone sicure e non a rischio crolli. La sensazione – aggiunge Ferrara – è che questo popolo non si lascerà sopraffare e la voglia di ricostruire e ricominciare è visibile. Sono certa che la comunità internazionale non farà mancare il proprio sostegno. Forza Marocco, saprai rialzarti».