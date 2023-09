Basso profilo, ridotta la pena in Appello per l’ex assessore Talarico

La sentenza

CATANZARO L’ex assessore regionale e segretario dell’Udc Francesco Talarico è stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione, con la sospensione della pena. Stessa decisione che ha interessato anche Antonino Pirrello, titolare della “Poliservice” un’imprea di pulizie che opera in Calabria. Mentre il notaio Rocco Guglielmo è stato nuovamente assolto. È quanto ha stabilito la Corte d’Appello di Catanzaro nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta “Basso Profilo” scattata due anni addietro con 50 misure cautelari notificate. Un’inchiesta, coordinata dal procuratore capo della Distrettuale Nicola Gratteri, che ha dispiegato i legami stretti tra potere mafioso, imprenditoriale e politico.

La Corte d’Appello ha ridotto così la pena sia all’ex assessore (condannato nel 2021 a 5 anni dal gup) sia all’imprenditore (4 anni di carcere comminati sempre dallo stesso gup). In questo modo i giudici di secondo grado hanno riqualificato il reato da scambio politico mafioso in corruzione elettorale semplice.

Mentre nel caso del notaio, la Corte d’Appello ha lasciata immutata la decisione del gup scagionandolo dai reati di falsità ideologica in concorso e trasferimento fraudolento di valori. (redazione@corrierecal.it)