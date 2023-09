Tir in fiamme in galleria, chiusa per un’ora l’autostrada – VIDEO

il fatto

PALMI Un mezzo pesante che trasportava uva è andato in fiamme mentre percorreva l’autostrada A2 in direzione Salerno. L’incendio è avvenuto stamani all’interno della galleria Barritteri nel tratto di autostrada che attraversa il territorio di Palmi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Palmi agli ordini del ROS (Responsabile delle Operazioni di Soccorso) Piero Romano.



Le fiamme sono divampate improvvisamente nel vano motore e si sono propagate velocemente a tutta la cabina di guida. Tanto spavento per il conducente, che è riuscito a mettersi in salvo fuggendo immediatamente verso l’uscita distante circa 300 metri. L’importante arteria è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora, tempo necessario per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il mezzo pesante.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato danni strutturali alla galleria, anche se i tecnici Anas si sono messi subito al lavoro per le opportune verifiche.