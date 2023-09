In auto con oltre tre chili di cocaina, arrestati due ventenni di Isola Capo Rizzuto

sulla 106

CATANZARO I carabinieri della stazione di Sellia Marina, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne e un 20enne di Isola di Capo Rizzuto, sorpresi in possesso di 3,2 kg di cocaina, suddivisi in tre panetti da circa 1 kg ciascuno.

I militari dell’Arma, effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale lungo la SS106, hanno deciso di fermare l’autovettura con a bordo i due isolitani. I carabinieri hanno fin da subito notato «un atteggiamento sospetto e particolarmente nervoso da parte dei due», pertanto hanno deciso di procedere a un attento controllo del veicolo: nell’auto sono stati trovati tre panetti di cocaina del peso complessivo di 3,2 kg, occultati all’interno di una borsa posizionata sotto il sedile del passeggero. La vendita al dettaglio della droga sequestrata avrebbe fruttato circa tra i 260 e 300 mila euro, i due giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.