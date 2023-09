Calcio a 5, un cosentino nella nazionale C21 di futsal bronzo a Firenze

inclusione

COSENZA Andrea Giovanni Cusato ha conquistato con la Nazionale C21 di calcio a 5 la medaglia di bronzo ai SUDS European Championship 2023, disputatasi nei giorni scorsi a Padova, nel Palazzetto dello Sport Salboro Luigi De Michiel. Per Cusato, volto noto dell’associazione cosentina “Asd Nemo”, una soddisfazione immensa dal momento che l’atleta cosentino ha contribuito a questo grandissimo risultato siglando ben sette reti.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Nemo Cosenza nasce nel 2010 al fine di «promuovere ed organizzare eventi sportivi ed attività per persone diversamente abili. Affiliata alle principale organizzazioni italiane di promozione sportiva, organizza e partecipa a manifestazioni e competizioni regionali e nazionali».

L’associazione prende il nome dal pesciolino del cartone animato della Walt Disney nato con una pinna atrofica: è protagonista di grandi avventure, supera i suoi limiti e scopre le sue potenzialità mettendosi in gioco senza paura di scontrarsi con la sua disabilità, così come tutti i ragazzi dell’associazione, lo sport è la risposta concreta alle loro esigenze diversificate, attraverso un sano agonismo vivono meravigliose esperienze sportive, assaporando l’emozione di una vittoria e a superando la delusione di una sconfitta.