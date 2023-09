Reggina, cambio del nome e nuovo allenatore: la guida tecnica affidata a Trocini

calcio

REGGIO CALABRIA Novità calcistiche in riva allo Stretto. Archiviata la fenice Amaranto, denominazione non apprezzata dai tifosi, la squadra amaranto che ripartirà dalla serie D si chiamerà Lfa Reggio Calabria e finalmente ha la guida tecnica, l’allenatore, vecchia conoscenza del calcio calabrese: Bruno Trocini, classe 1974, di origini cosentine, già allenatore del Rende. Tra qualche giorno, probabilmente la prossima settimana, il neo allenatore si presenterà alla stampa insieme al suo staff tecnico. Intanto, col campionato di D iniziato domenica scorsa, la società di Minniti lavora al mercato grazie alla proroga concessa dalla Federazione. L’esordio è previsto per mercoledì 20, al Ganillo, contro il Lamezia dell’ex patron Saladini.