Sconfitta del Catanzaro contro il Parma: finisce 0-5

CATANZARO Il Parma riporta il Catanzaro con i piedi per terra. La sfida al vertice della quinta giornata in serie B restituisce un Catanzaro ridimensionato, e non poco, dalla batosta rimediata al Ceravolo per mano dei ducali. 0-5 il risultato finale in favore dei gialloblù, cinici e spietati al cospetto di una squadra, quella giallorossa, troppo leziosa e per nulla concreta. Primo tempo da dimenticare per le aquile che sprecano con Biasci l’occasione per passare in vantaggio e poi cadono sotto i colpi della squadra di Pecchia.

Al 17’ è Man a portate in vantaggio i gialloblù approfittando di un Krajnc non perfetto. Otto minuti dopo Scognamillo mette giù in area Bonny, Benedyczak spiazza Fulignati dal dischetto e fa 0-2. Prima del riposo, al 39’, ancora Benedyczak sigla lo 0-3 con un tocco in area che beffa il portiere giallorosso.

L’incubo prosegue in avvio di ripresa quando, pronti via, Partipilo appena entrato per Man anticipa in area Krajnc e insacca alle spalle di Fulignati il cross dalla sinistra di Sohm.

All’85’ con Catanzaro in dieci dopo l’infortunio occorso a Situm, costretto ad uscire a causa dello scontro con Zagaritis, il Parma fa cinque. Realizza Colak su assist dell’ex di turno Di Chiara. Parma solo in vetta con 13 punti, al Catanzaro restano gli applausi dei suoi tifosi a fine gara. (redazione@corrierecal.it)