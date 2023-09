Strada Jonio-Tirreno, verso l’apertura di un cantiere notturno

Il vertice

CATANZARO Si stanno studiando alternative che non prevedano la chiusura della Limina h24, ma l’effettuazione di lavori in notturna. È questa, da quanto trapela dalla riunione che si è svolta questa sera in Cittadella con il governatore Roberto Occhiuto, la proposta messa sul tavolo dalla Regione e presentata ai sindaci di Locride e Piana sulla chiusura della strada Jonio-Tirreno per lavori che dovranno essere svolti per il rifacimento della parte interna della galleria.

La delegazione di sindaci della Locride accolti alla Cittadella



Si attendono ulteriori sviluppi dalla riunione che si dovrebbe svolgere nelle prossime ore tra Anas e Ministero. «Un importante risultato – fanno sapere i primi cittadini – per i sindaci anche in prospettiva di un coinvolgimento nella programmazione dell’accordo di programma». «Continueremo a monitorare e a chiedere per avere risposte concrete e certe», afferma il presidente dell’assemblea dei sindaci della Locride Vincenzo Maesano.

Occhiuto: «Alternativa praticabile»

«Abbiamo lavorato intensamente in queste settimane, con un tavolo permanente tra Regione e Anas». Commenta così, in una nota, il presidente della Regione Roberto Occhiuto che aggiunge: «Sono molto felice perchè quasi sicuramente la galleria Limina non chiuderà, e così nessuna parte della Calabria rimarrà isolata».

«La Regione, con il direttore generale Claudio Moroni – annuncia – ha avanzato una proposta: mettere in sicurezza la galleria lasciandola aperta al transito dei veicoli. Con questo schema ci saranno solo chiusure notturne e limitate: le ambulanze, invece, potranno sempre passare».

«Abbiamo verificato questa possibilità con Anas – conclude – e questa nostra idea sembra praticabile. Con l’impegno, la professionalità e l’abnegazione, anche le situazioni più complesse possono essere risolte. Siamo ottimisti». (m.r.)