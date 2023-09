terremoto

SAN LUCIDO All’1 e 43 minuti di questa notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 e profondità 41.7 km a San Lucido, nel Cosentino. Al momento, non risultano danni a persone o cose. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.9 è classificato come terremoto “molto leggero” e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi.