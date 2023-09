Aumentano i ricoveri Covid, Calabria in testa nelle Intensive

Il monitoraggio

CATANZARO Salgono leggermente i contagi Covid in Italia facendo registrare 36.081 casi nel periodo 14-20 settembre con una crescita del 17,3% sulla settimana precedente quando si era registrato un balzo a 30.777 casi con un aumento del 44% sul periodo precedente. L’incidenza, calcolata su casi notificati dal giovedì al mercoledì, è di 61 per 100mila abitanti contro 52 del monitoraggio precedente. Questo secondo quanto l’ANSA ha potuto visionare il monitoraggio settimanale.

L’occupazione dei posti letto in area medica al 20 settembre risulta al 4,1% contro il 3,8% del 13 settembre per un totale di 2.533 recuperati.

L’Emilia Romagna è in testa con 466 posti letto occupati in area medica, seguita dal Veneto con 236, la Toscana con 204, la Lombardia con 196, il Piemonte con 195 e il Lazio con 191. In Terapia Intensiva l’occupazione al 20 settembre è dell’1% dallo 0,9% del 13 settembre, con 91 ricoverati su un totale di 8.861 posti letto.

In testa la Calabria con 12 ricoveri seguita con 11 da Emilia Romagna e Lazio.