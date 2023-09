L’argentino Cesar Nicolas Rizzo è un nuovo calciatore dell’Fc Lamezia

calcio serie D

LAMEZIA TERME Dopo una lunga trattativa, l’Fc Lamezia Terme ha comunicato che Cesar Nicolas Rizzo è un calciatore gialloblù. Nato a Nechochea (Argentina) il 30/07/1993, il centrocampista offensivo la scorsa stagione ha militato in C con il Giugliano (22 presenze, 5 reti) con cui ha vinto il campionato di serie D girone G nella stagione precedente (27 presenze, 6 reti). Nel campionato 2020/2021, sempre in D, ha indossato le maglie dell’Acireale (8 presenze e 3 reti) e del Taranto (14 presenze e 3 reti) vincendo con quest’ultima squadra il girone H della serie D. Nel campionato 2018/2019 è stato in forza al Siracusa (C) collezionando 18 presenze e 1 rete. Con la maglia del Siracusa ha disputato il primo campionato italiano. Rizzo comincia la sua carriera con la maglia del Nueva Chicago, formazione di Buenos Aires, militante nella seconda serie del calcio argentino, riuscendo ad attirare su di sé attenzioni di club di massima serie. Nel 2010 il Club Deportivo Libertad, formazione di Sunchales, si assicura il suo cartellino, facendolo esordire in prima squadra. L’anno successivo viene ingaggiato dall’Atletico Sullana, formazione di massima serie del campionato peruviano, ma nonostante un buon inizio di campionato, decide di far rientro in Argentina. Dopo aver girovagato in diversi club, e dopo un’ottima annata avuta nella stagione 2012-2013 tra le file del Club Atlético Liniers (cinquanta presenze condite da otto reti)torna a giocare nella sua squadra di origine il Nueva Chicago che nella stagione 2015-2016 militava in Primera Divisiòn, riuscendo a esordire in massima serie collezionando quattro presenze. A Buenos Aires rimarrà per due stagioni, collezionando complessivamente 24 presenze e due gol. Svincolato, l’anno successivo torna a giocare in seconda serie nel Guillermo Brown, totalizzando 11 presenze e 2 gol L’11 agosto 2018, approda al Siracusa in serie C dove il 20 gennaio 2019 realizza la seconda marcatura nel derby Siracusa – Catania (match vinto per 2-1 dagli aretusei), nonché la prima rete in campionato con gli azzurri.