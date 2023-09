Mancuso: «Gli Stati generali sulla violenza di genere a Reggio Calabria»

l’annuncio

REGGIO CALABRIA “Tra i tanti dossier, apprezzabile l’iniziativa del Coordinamento per le Pari Opportunità e la rappresentanza di genere dei Consigli regionali italiani, di avviare un’interlocuzione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e di avviare – dinanzi alla drammatica recrudescenza del fenomeno da Nord a Sud – una campagna di comunicazione per il contrasto alla violenza alle donne. Ha ricevuto buona accoglienza l’idea del Consiglio della Calabria, attraverso il proprio Osservatorio, di promuovere a Reggio Calabria gli stati generali sulla violenza di genere, realizzando tavoli tematici di discussione, con l’obiettivo di dare risposte a un fenomeno intollerabile che incide sulla vita delle donne e della società”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che ha preso parte a Roma alla plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province coordinata da Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio veneto. “Ho altresì condiviso – aggiunge Mancuso – la proposta di legge, da sottoporre a tutti i Consigli regionali, in merito alla istituzione di un servizio di interpretariato regionale per i cittadini privi di udito. Ho anche auspicato (condividendo l’opinione del presidente Ciambetti) che la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, che armonizza efficacemente i sistemi istituzionali e le procedure legislative e assicura il confronto e la collaborazione tra le Assemblee italiane, possa costituire – avendo i Consigli regionali una conoscenza approfondita delle specificità dei territori – un elemento di estrema utilità nei lavori della Commissione parlamentare per le Questioni regionali”.