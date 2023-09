Morte del maestro di musica a Fuscaldo, ci sono nove indagati

Il caso

FUSCALDO Sarebbero nove gli indagati per la morte del maestro di musica Gianni Mazzei. Un decesso sul quale la Procura di Paola ha avviato le indagini per comprenderne le cause. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, gli inquirenti avrebbero disposto operazioni peritali irripetibili per stabilire il motivo della morte. Inoltre si cerca di comprendere se ci siano stati ritardi nelle operazioni di soccorso al 54enne deceduto ad agosto scorso dopo un malore. A questo scopo sarebbe stato già nominato un consulente tecnico.

Un’indagine partita dopo l’esposto presentato dalla famiglia di Mazzei che aveva evidenziato come l’ambulanza sarebbe giunta solo dopo 45 minuti dalla chiamata di soccorso e senza sanitari a bordo. Da qui la denuncia e l’avvio delle indagini che ha portato all’emissione di nove avvisi di garanzia. (redazione@corrierecal.it)