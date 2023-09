A “Sciabaca” la ministra Roccella presenta il suo libro – VIDEO

l’iniziativa

SOVERIA MANNELLI Un viaggio di tre giorni nell’arte e nella letteratura, nella natura e nella scienza, attraverso immagini, musica e parole. Si è concluso a Soveria Mannelli l’edizione 2023 di Sciabaca, iniziativa che da 8 anni porta nel cuore della vecchia Calabria, così come amano definire il territorio di Soveria, protagonisti della cultura e custodi della memoria. «Sciabaca è un festival che tende a ribaltare, a cortocircuitare i messaggi. Siamo in un’area interna, siamo nel centro però del Mediterraneo. Braudel diceva che il “Mediterraneo è un mare circondato da montagne”. Tra queste montagne cerchiamo di dialogare tra passato e futuro. Ieri abbiamo ragionato di intelligenza artificiale, ma pensiamo anche alle nostre radici e poi soprattutto proviamo a discutere dei temi caldi della nostra epoca».

Serata finale dedicata all’ascolto ed al confronto con la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Eugenia Roccella autrice del libro “Una famiglia radicale” edito da Rubettino. Una storia che è anche il romanzo di un percorso di vita e politico, con Eugenia Roccella figlia di uno dei fondatori del partito radicale, ed oggi ministra espressione di Fratelli d’Italia. «Ci sono nuove forme di oppressione che dovrebbero essere decodificate e interpretate da un nuovo femminismo, mentre invece il femminismo è un po’ finito sotto traccia oppure si è risolto nell’emancipazionismo, nell’idea del “Noi dobbiamo essere come gli uomini”, nella assoluta parità, che per certi versi va bene, alla quale però io preferisco la locuzione “pari opportunità”, che è diversa da “parità” perché non implica un’idea di uguaglianza ma di riconoscimento delle pari opportunità a partire dalla differenza, che va valorizzata».

È stato un intervento seguito e appassionato quello della ministra Eugenia Roccella al Festival Sciabaca organizzato da Rubbettino e tenuto a Soveria Mannelli, in Calabria, dal 21 al 24 settembre. La Ministra per la Famiglia e le Pari opportunità è intervenuta nella giornata conclusiva, parlando di molti temi connessi anche all’attualità.

Per Rubbettino, la Roccella è autrice fra l’altro del libro “Una famiglia radicale”, in cui ricostruisce la storia della sua famiglia e della sua militanza all’interno del Partito Radicale. Al termine della conversazione con il direttore editoriale di Rubbettino, Luigi Franco, la Roccella si è soffermata su temi legati alla maternità e all’importanza per le donne di rivendicare la propria libertà. Continuando il suo ragionamento, la Ministra, si è poi soffermata sull’utero in affitto considerato nell’economia del discorso come una subdola forma di sfruttamento e di mercificazione del corpo femminile.

«Non mi piace adoperare il termine “maternità surrogata” – ha detto la Roccella –, preferisco parlare di utero in affitto, perché questa è una definizione che mette in evidenza il punto fondamentale cioè il mercato, il passaggio di denaro. La disponibilità di una donna a portare avanti una gravidanza per conto terzi si realizza all’interno di un’organizzazione di mercato, molto dura, molto precisa. Non esiste, come qualcuno dice una surrogata solidale, perché tutto è inserito sempre in un’organizzazione di mercato, tutto diviene parte di un grande business transnazionale che tratta le donne come fornitrici di elementi utili a fare un bambino. Io credo che la maternità sia qualcosa di diverso».

«È un’esperienza che suscita sentimenti forti ed estremamente coinvolgenti, inscritti nel nostro corpo. Trasformare il rapporto madre-figlio in una compravendita è profondamente anti-umano. Facciamoci una domanda: cosa vogliamo mantenere della nostra umanità? Cosa vogliamo portare nel futuro del nostro essere “uomini umani”, come diceva Sciascia?».

Il seguitissimo intervento del ministro Roccella ha chiuso un festival giunto ormai alla sua ottava edizione e che ha visto la partecipazione di migliaia di persone e di centinaia di studenti un’occasione per riflettere sui grandi temi della cultura, dell’attualità e della politica e per mettere in rete luoghi, persone e idee. (redazione@corrierecal.it)