Volley, nuoto e non solo: al via “L’altro Corriere dello Sport”

il nuovo format

LAMEZIA TERME Parte domani, martedì 26 settembre alle ore 15.00, “L’altro Corriere dello Sport” il nuovo programma sportivo de L’altro Corriere Tv condotto da Stefania Scarfò. Uno spazio dedicato allo sport a tutto tondo: dal volley al basket, dal nuoto al calcio a 5 calabrese.

Volley Tonno Callipo

Nella prima puntata si parlerà di pallavolo con il coach della Volley Tonno Callipo, Francesco Piccioni, ai nastri di partenza dal prossimo 7 ottobre nel campionato nazionale di Serie B maschile. Il girone comprende 12 squadre di cui 8 siciliane, Systemia Viagrande, Letojanni, Costa Dolci Papiro CT, Aquila Bronte, Siracusa, Palermo, Volley Bronte, Anastasi Messina e 4 calabresi, oltre alla Callipo ci sono infatti Raffaele Lamezia, Bisignano e Sport Specialist Reggio Calabria. Due le annunciate favorite, se non altro per il piazzamento nelle prime due piazze dell’anno scorso, ovvero Letojanni e Lamezia che hanno disputato appunto i play off. Il campionato avrà fine con la stagione regolare l’11 maggio 2024. Come sempre play off e play out animeranno ancora di più un torneo che farà da apripista, per il vertice, al torneo di A3. Il girone di andata finirà il 20 gennaio, mentre quello di ritorno prenderà il via il 10 febbraio del nuovo anno. Previsti due turni di riposo sia nella fase ascendente che discendente del calendario.

Il calendario

Esordirà in casa la rinnovata Tonno Callipo Volley, affidata al tecnico Francesco Piccioni ed al vice Giampaolo Maragò. Si inizierà sabato 7 ottobre alle ore 19 al PalaValentia contro il Systemia Viagrande Catania. Una settimana dopo, invece, ecco la prima trasferta sul campo dell’ambizioso Letojanni, al nono torneo di fila in B, affidata a coach Rigano che schiera l’ex giallorosso Laurendi. Alla terza giornata, 22 ottobre, già il primo riposo per la Callipo, per poi ricevere Papiro Fiumefreddo e quindi recarsi sul campo dell’Aquila Bronte per la quarta e quinta giornata. Quindi in casa con Siracusa, ed ecco poi il primo derby stagionale a Lamezia contro la Raffaele il 19 novembre, che precede il secondo derby, in casa contro Bisignano. L’ottava giornata, il 2 dicembre, Mille e compagni viaggeranno alla volta di Palermo, prima del secondo riposo stagionale la settimana dopo. Due trasferte contro l’altro Bronte e a Reggio Calabria, inframmezzate dal match interno contro Messina, chiuderanno il girone di andata il 20 gennaio. Al ritorno turni di riposo previsti il 25 febbraio ed il 21 aprile, con la Tonno Callipo Volley che chiuderà la stagione regolare in casa contro Reggio Calabria.