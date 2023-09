Calciomercato

MARSIGLIA Gennaro Gattuso allenerà l’Olympique Marsiglia. L’allenatore calabrese dopo essere stato vicino al Lione è prossimo a firmare il contratto con la squadra francese. È previsto per oggi infatti un incontro con la società per sottoscrivere l’accordo.

Secondo quanto riportato da Santi Aouna, Gattuso dirigerà la prima sessione di allenamento già in giornata. A lui il compito di risollevare la squadra che milita nella Ligue 1, dopo la pesante sconfitta contro il Paris Saint Germain.