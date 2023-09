Il Gruppo Maggioli investe in Calabria: apre la prima Academy diffusa – VIDEO

formazione

COSENZA Arginare la fuga di cervelli contribuendo alla crescita e allo sviluppo – aziendale, professionale e personale – delle nuove generazioni, unendo alla formazione teorica le competenze del sistema impresa attraverso dei corsi altamente specializzati in grado di creare un ponte concreto verso il mondo del lavoro. Con tali obiettivi è stata inaugurata questa mattina a Rende la nuova sede della Maggioli Academy, la prima Academy diffusa firmata Maggioli sul territorio italiano.

Gruppo Maggioli ha scelto infatti di continuare ad investire sulla Calabria con l’apertura della seconda sede della propria Academy, a seguire la sede centrale di Santarcangelo di Romagna inaugurata nel 2021, e impegnandosi così ad apportare valore al territorio e investire nelle competenze delle aree del Sud Italia, in linea con gli obiettivi del Pnrr, attraverso un progetto di “Academy diffusa” che trova a Rende il punto di partenza di un percorso che verrà portato avanti nei prossimi anni.

«Investiamo sulle persone»

Presente all’inaugurazione Cristina Maggioli, Consigliere Delegato Risorse Umane del Gruppo Maggioli, che ha dichiarato in apertura: «Il nostro obiettivo da sempre è quello di mettere le persone al centro investendo sul talento che ognuno di loro possiede, valorizzandolo attraverso formazione continua, sviluppo e crescita. Per farlo abbiamo creato la nostra Maggioli Academy a Santarcangelo di Romagna. Abbiamo pensato poi che fosse importante “diffonderla” sul territorio e convinti che fosse un ambiente ricco di opportunità e su cui investire, abbiamo voluto partire proprio da Rende in Calabria, creando la prima sede di Maggioli Academy diffusa. E non ci sbagliavamo, perché da subito siamo riusciti ad attivare collaborazioni con il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell’Università della Calabria, con il Liceo “G. B. Scorza” di Cosenza e con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini – Majorana” di Castrolibero».

Le collaborazioni

Un progetto realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES) dell’Università della Calabria, con il Liceo “G. B. Scorza di Cosenza e con l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini – Majorana” di Castrolibero, per dar vita a un nuovo spazio dedicato alle opportunità e alle potenzialità della formazione continua e alla condivisione del sapere, rafforzando al tempo stesso i rapporti con i diversi stakeholder esterni, come suole, università e aziende. Il primo corso ad attivarsi in autunno sarà Framework e tecnologie di sviluppo in ambienti enterprise un percorso laboratoriale, in collaborazione l’Università della Calabria, completamente gratuito in esclusiva per gli studenti Unical. Un percorso dal taglio fortemente pratico e applicabile alla quotidianità lavorativa in grado di fornire opportunità future, con un percorso di tirocinio in azienda. «L’istituzione della nuova sede dell’Academy offre un significativo contributo per l’ulteriore sviluppo del settore ICT nell’area di Cosenza-Rende, nella quale operano già svariate aziende informatiche di elevato prestigio – ha dichiarato Stefano Curcio, Direttore del DIMES dell’Unical –. L’Academy ha infatti l’obiettivo di creare uno spazio polivalente, di condivisione del sapere, in cui da un lato si valorizzano le risorse umane interne all’azienda e dall’altro si accolgono gli studenti dando loro la possibilità di conoscere il contesto aziendale di un gruppo presente sul territorio calabrese fin dal 2005. Come Dipartimento, siamo orgogliosi di aver collaborato all’istituzione della sede di Rende e siamo pronti ad impegnarci nella progettazione di specifici percorsi formativi, uno dei quali, di prossima attivazione, affronterà tematiche relative allo sviluppo di applicazioni back-end e design patterns». Spazio anche alle ragazze con il Club Girls Code It Better realizzato grazie alla sinergia di Maggioli e Girls Code It Better, progetto di Officina Futuro Fondazione W-Group guidato dall’ideatrice Costanza Turrini, che coinvolgerà 20 giovani studentesse delle scuole secondarie di primo grado di Rende presso la Maggioli academy per creare con le tecnologie. «Quello che proponiamo alle ragazze è un percorso di creatività digitale e di imprenditoria affinché in futuro possano immaginarsi in ruoli lontani dagli stereotipi formativi di genere – spiega Costanza Turrini, Project Manager di Girls Code It Better – . Il percorso che affrontano è centrato sul lavoro collaborativo, la riflessione condivisa e l’utilizzo delle tecnologie come mezzo e non come fine». Nel corso della presentazione sono intervenuti, tra gli altri: Nicoletta Belardinelli, Coordinamento Academy; Pierluigi Morabito, Referente Sede Maggioli di Rende; Sergio Flesca (Docente Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica DIMES); Alessandro Carellario, Socio e Amministratore Delegato di Sinapsys, società acquisita di Gruppo Maggioli che opera nel settore dell’Information & Communication Technology; il Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” e l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Valentini-Majorana”.

Il Gruppo Maggioli

Maggioli è una Family Company che, in oltre 100 anni, ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni di eccellenza per supportare Pubblica Amministrazione, Aziende e Liberi Professionisti in ogni loro necessità professionale. “Innovatori per tradizione” è la definizione che meglio esprime i valori alla base della cultura organizzativa del Gruppo e sintetizza la strategia di consolidamento della leadership nel mercato ICT italiano e dello sviluppo internazionale che pone una forte attenzione alla Responsabilità Sociale, al fine di fornire un contributo al miglioramento e valorizzazione sociale, culturale, economico e ambientale in tutti i territori in cui è presente. Creare valore condiviso è la bussola che orienta il Gruppo nel rapporto con collaboratori, fornitori, Istituzioni, con la comunità ed al suo interno, investendo sul talento. Il Gruppo Maggioli è, infatti, in costante crescita ed oggi può contare su una squadra di oltre 2.800 persone, con 60 sedi operative e tecnico-commerciali in tutto il territorio italiano, in Spagna, Belgio, Grecia e Colombia, per presidiare tutta l’America Latina. Maggioli pone una particolare sensibilità verso i propri dipendenti che gli ha permesso di ottenere il Certificato d’Eccellenza Etica del Lavoro rilasciato da EthicJobs.