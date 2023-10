Nuova impresa del Catanzaro, la Samp di Pirlo va al tappeto

calcio serie b

GENOVA Blitz del Catanzaro a Genova che batte la Sampdoria 2-1 e conquista il terzo posto in classifica. Quarto ko casalingo in altrettante gare per i liguri. Sempre più a rischio la panchina di Andrea Pirlo. Liguri in vantaggio dopo il penalty realizzato da Borini, concesso per un fallo di Brighenti su Esposito. Un sorpasso che dura pochissimo perché sul capovolgimento di fronte, su un innocuo cross di Vandeputte c’è un malinteso tra Ghilardi e Stankovic con il pallone che finisce in fondo al sacco. E’ tutto facile per il Catanzaro che assesta un altro colpo al 44′, quando sul cross di Iemmello interviene Brignola che non può sbagliare in scivolata. Nella ripresa traversa di Borini dopo quattro minuti da distanza ravvicinata e poi assalto dei blucerchiati con Fulignati che fa buona guardia, soprattutto su alcune conclusioni di Esposito. Fischi per i blucerchiati al penultimo posto con i tifosi che hanno urlato ai giocatori di tirare fuori gli attributi.

Il tabellino

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic 4.5; Stojanovic 5.5, Ghilardi 5, Murru 6, Barreca 5 (33′ st Facundo Gonzalez sv); Girelli 5 (13′ st De Luca 6), Ricci 5 (33′ st Yepes sv), Vieira 5 (33′ st Kasami sv); Pedrola 6.5 (29′ pt Delle Monache 5), Esposito 6.5, Borini 6. In panchina: Ravaglia, Askildsen, Verre, Malagrida, La Gumina, Giordano, Chilafi. Allenatore: Pirlo 5.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 7; Katseris 6.5 (27′ st Oliveri 6), Scognamillo 6, Brighenti 6, Krajnc 6.5; Brignola 7 (32′ st Ambrosino sv), Ghion 6.5 (27′ st Pontisso 6), Verna, Vandeputte 7 (15′ st Stoppa 6); Biasci 6.5 (15′ st D’Andrea 6), Iemmello 7. In panchina: Sala, Borrelli, Krastev, Sounas, Miranda, Veroli, Donnarumma. Allenatore: Vivarini 7.5.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.5.

RETI: 34′ pt Borini, 35′ pt Vandeputte, 44′ pt Brignola.

NOTE: pomeriggio caldo, terreno in buone condizioni. Spettatori: 24 mila circa (di cui 2500 ospiti). Ammoniti: Ghion, Girelli, Biasci, Brighenti, Iemmello, Ghilardi. Angoli: 11-2. Recupero: 3′; 5′.