‘Ndrangheta, centinaia di poliziotti in azione: 11 fermi a Isola Capo Rizzuto – VIDEO

il blitz

CATANZARO Un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, è in corso nella mattinata odierna a Crotone, nel Comune di Isola Capo Rizzuto, con l’impiego di un centinaio di poliziotti appartenenti alle Squadre Mobile idi Catanzaro e Crotone, al Servizio centrale operativo – Sezione investigativa di Catanzaro e ai Reparti Prevenzione Crimine. Destinatari dei provvedimenti restrittivi sono diversi soggetti fortemente indiziati di appartenere ad una associazione per delinquere di stampo mafioso operante nella provincia crotonese. In particolare – riferisce l’Ansa – sono 11 i provvedimenti di fermo emessi dalla Dda di Catanzaro contro altrettanti presunti affiliati ad una cosca di ‘ndrangheta di Isola Capo Rizzuto: ai fermati viene contestata l’associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a vari reati che vanno dalle estorsioni e dall’usura allo spaccio di sostanze stupefacenti. I fermati secondo quanto riferiscono fonti investigative sarebbero legati alla cosca Arena.