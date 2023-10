«Alla Radiologia di Cassano allo Jonio, non è possibile effettuare una Moc»

sanità

«Alla Radiologia del Poliambulatorio di Cassano, non è possibile effettuare una semplice Moc (Mineralometria Ossea Computerizzata), comunemente conosciuta come densitometria ossea. Si tratta di un esame radiologico che permette di determinare la densità minerale dell’osso e può essere eseguita a livello del femore, della colonna vertebrale, lombare oppure su tutto il corpo». È quanto denuncia, Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini, per la tutela della salute pubblica, della città delle terme. «È logica conseguenza della mancata nomina del nuovo radiologo – evidenzia -, che oramai si potrae da tempo. Attualmente, opera un solo tecnico radiologo, che sebbene il suo impegno, non può refertare gli esami. Nonostante i nostri reiterati appelli – prosegue Garofalo -, si continua a mantenere questo stato di cose, che si ripercuote su i cittadini, costretti ad effettuare la prenotazione verso altri presidi o rivolgersi a pagamento in strutture private. Questi continui disservizi – ricorda il portavoce del comitato -, cozzano con quanto sostenuto dal Presidente Mattarella, a Torino al Festival delle Regioni: “Il Servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare”. Così come, è paradossale, che nell’era del digitale non si riesce a garantire un normale servizio, oramai garantito dappertutto a distanza con la teleradiologia». «È evidente, che siamo piena emergenza sanitaria e di certo, in attesa di comunicazioni ufficiali – ha concluso -, la nostra battaglia va avanti a tutela della salute pubblica e in difesa dei diritti costituzionalmente garantiti».