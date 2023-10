Cosenza, ripristinato da ieri mattina il servizio elisoccorso a Cannuzze di Zumpano

sanità

COSENZA “Il ripristino del servizio di elisoccorso di Cosenza, operativo presso la base di Cannuzze di Zumpano, precedentemente annunciato per il prossimo 10 ottobre, è già attivo sin dalla mattina di ieri. L’ho appreso con estrema soddisfazione non solo perché sono state ritenute valide e quindi accolte le mie rimostranze e sollecitazioni in merito, ma in quanto viene riattivato un servizio fondamentale per il soccorso sanitario di emergenza/urgenza nella nostra vasta provincia”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso dopo aver appreso la notizia secondo cui l’elisoccorso di Cosenza, precedentemente spostato su Lamezia terme, è ritornato alla sua base di Zumpano, riattivando così il servizio sull’intero territorio cosentino.

“Evidentemente è stata pienamente compresa dai commissari alla sanità calabrese, la validità e la fondatezza della mia richiesta – prosegue Franz Caruso – che, scevra da posizioni di parte, è stata volta a ripristinare un’attività primaria per il soccorso in emergenza a beneficio esclusivo della collettiva ed a garanzia del diritto alla salute dei cittadini. D’altro canto le potenzialità dell’elisoccorso di Cosenza, in termini di risposta tempestiva alle emergenze su tutto il territorio provinciale ed all’interno del sistema di elisoccorso regionale sono ben note, avendo, nel corso degli anni, contribuito a salvare tantissime vite umane in un territorio che per sua conformazione presenta molte zone difficili da raggiungere via terra e lontane dai principali ospedali, e dove, un ritardo nei soccorsi, provoca spesso l’irreparabile”.

“Ora mi auguro – conclude il sindaco Franz Caruso – che, nella consapevolezza dell’importanza dell’elisoccorso e del potenziamento del sistema del 118, indispensabile per offrire una risposta efficiente, rapida ed appropriata ai casi di emergenza/urgenza, si proceda a dotare l’intera Calabria di piste per l’elisoccorso così come si era giustamente iniziato a fare. Con l’occasione rivolgo il mio personale ringraziamento ai medici, agli infermieri ed all’intero personale operante nell’elisoccorso regionale, esprimendo una particolare vicinanza a quelli in attività su Cosenza”.