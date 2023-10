Nascondeva in casa due pistole con matricola abrasa, arrestato un 33enne a Cosenza

il fatto

COSENZA A Cosenza, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cosenza, con il supporto del Nucleo Cinofili Carabinieri di Vibo Valentia, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 33enne pregiudicato del posto per detenzione illegale di due armi comuni da sparo, di cui una clandestina. Durante la perquisizione domiciliare, in un’area urbana ad alta densità criminale, sono state trovate, nella sua esclusiva disponibilità e sequestrate una pistola marca “Beretta” calibro 7,65 ed una pistola marca “Glock” calibro 9×21 con matricola abrasa, entrambe in perfetto stato d’uso. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti tecnici anche per verificare se siano state utilizzate per recenti fatti delittuosi. Su disposizione del Magistrato di Turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Cosenza, in attesa dell’udienza di convalida.