Occhiuto: «Abbiamo accelerato, spenderemo il 90-95% del Fsc e il 90% del Por Calabria»

l’intervento

CATANZARO «Quando mi sono insediato io ho trovato circa un miliardo di Fsc non speso, il vecchio Fsc, e circa un miliardo del Programma operativo regionale che non era ancora stato speso. Non erano state fatte nemmeno le domande di pagamento». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto nel corso di un’audizione nella commissione Bilancio della Camera sul tema del Dl Sud, sulle politiche di coesione e sul rilancio dell’economia nel Mezzogiorno. «Si è determinata nell’ultimo anno – ha poi riferito Occhiuto – una forte accelerazione in Calabria e credo di poter dire che riusciremo ad arrivare a una spesa del Fsc 2014-2020 che si aggira sul 90-95%, e sul Por – dove c’erano invece problemi di più difficile soluzione – credo che avremo la possibilità di dimostrare che c’è stata un’accelerazione della spesa che ci farà arrivare probabilmente al 90%, quindi non è sempre vero che le Regioni del Sud non riescono a spendere. E’ di tutta evidenza che ci sono questioni che sono strutturali, perché a esempio se andiamo a vedere all’interno dei programmi ci rendiamo conto che spesso l’avanzamento della spesa è più veloce sul Fesr, perché i beneficiari di queste risorse sono le imprese, ed è più lento laddove soggetti attuatori degli interventi sono i Comuni, ma nella mia regione ho moltissimi Comuni in predissesto o dissesto, che hanno un deficit di capacità amministrativa che io suppongo non si possa colmare nemmeno con nuove assunzioni perché le persone poi vanno formare e non è facile formarle in tempi brevi. Forse in questo paese abbiamo fatto negli anni passati l’errore, che oggi sento ancora spesso nel dibattito pubblico, quello di confrontarsi molto più sulle risorse e molto meno sulle riforme per spendere queste risorse». (c. a.)