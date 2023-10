Arsac, Statti: «Caligiuri saprà ben rilanciare il ruolo dell’Agenzia»

la soddisfazione

LAMEZIA TERME «La nomina di Fulvia Michela Caligiuri alla guida dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura rappresenta una scelta oculata per procedere al rilancio di una struttura strategica per l’intero comparto». Così il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti esprime «soddisfazione» per l’incarico affidato all’imprenditrice dal governatore Roberto Occhiuto. Secondo Statti, «la lunga esperienza maturata sul campo da Caligiuri è certamente un valore aggiunto che saprà qualificare la sua azione all’interno dell’Arsac». «Sia come imprenditrice – prosegue Statti – sia come dirigente all’interno della nostra organizzazione, ha saputo dimostrare l’alto profilo di competenza per svolgere al meglio quel ruolo propositivo e innovativo che sono tra le doti principali che la contraddistinguono nella sua attività». «Per questo – conclude il leader di Confagricoltura Calabria – siamo certi che anche nella nuova missione che le è stata affidata riuscirà a centrare obiettivi ambiziosi per far crescere l’Agenzia e contribuire così a rilanciare il settore agricolo».