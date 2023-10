Catanzaro, continua il momento magico: giallorossi vittoriosi a Bolzano

il match

BOLZANO Il Catanzaro espugna meritamente il Druso, mettendo al tappeto un Sudtirol senza Casiraghi ed anche a corto di idee. I giallorossi esibiscono da subito un discreto predominio territoriale ed al 10′ c’è il doppio intervento risolutore di Poluzzi: sul tiro angolato di Vandeputte e sul colpo di testa di Brighenti. Il Catanzaro concretizza la superiorità territoriale al 43′, con il preciso tiro di Iemmello che non lascia scampo a Poluzzi. Nella ripresa Bisoli prova a ribaltarla inserendo Pecorino. L’attacco a tre punte non sortisce gli effetti sperati, nonostante l’atteggiamento più offensivo esibito dai padroni di casa. Attacchi comunque sterili e disordinati, che mettono in condizione gli uomini di Vivarini di sfruttare le ripartenze ed al 46′ arrivare vicino al raddoppio con il palo colpito da Stroppa.

SUDTIROL ( 4-4-2): Poluzzi 6; Giorgini 6, Cuomo 6, Masiello 7.5, Davi 6 (30’st Siega 5); Ciervo 6, Tait 5.5, Broh 6.5 (30′ st Lonardi sv), Rover 5 (1′ st Pecorino 5.5); Lunetta 6 (21′ st Cisco 6), Odogwu 5.5. In panchina: Drago, Vinetot, Cagnano, Ghiringhelli, Shiba, Peeters, Lonardi, Kofler, Siega. Allenatore: Bisoli 5,5

CATANZARO(4-4-2): Fulignati 6; Katseris 6,5 (33′ st Veroli sv), Scognamiglio 6,5, Brighenti 6,5, Krajnc 6 (33′ st Donnarumma sv); Brignola 6 (17′ st Oliveri 6), Ghion 6, Verna 6, Vandeputte 6.5 (40′ st Stoppa sv); Biasci 6,5 (17′ st D’Andrea 6), Iemmello 7. In panchina: Sala, Borrelli, Miranda, Sounas, Pompetti, Pontisso, Ambrosino. Allenatore: Vivarini 6.5

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6

RETE: 43′ pt Iemmello



NOTE: Pomeriggio soleggiato e temperatura mite. Terreno in buone condizioni. Spettatori: 4.409 di cui 593 tifosi del Catanzaro presenti nel settore ospiti. Angoli 5-4 per il Südtirol. Ammoniti Scognamiglio, Stoppa, Brighenti, Siega. Recuperi: 2′; 5‘. (Italpress)