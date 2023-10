Nomina Caligiuri, Sapia: «Scelta positiva per l’Arsac»

La reazione

LAMEZIA TERME «La Fai Cisl Calabria rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo Commissario dell’Arsac Fulvia Michela Caligiuri». È quanto afferma, in una nota, il segretario regionale della Fai Cisl Calabria Michele Sapia.

«Riteniamo positiva la scelta di un profilo, da parte della Giunta regionale, come quello della Caligiuri – prosegue – considerata la conoscenza e l’esperienza maturata nel settore agricolo calabrese. Si ringrazia il Direttore Generale uscente Bruno Maiolo per l’attività svolta e per le varie iniziative condivise a sostegno della contrattazione e del confronto aziendale».

«Confidiamo nel lavoro della nuova Commissaria – conclude Sapia – affinché l’Arsac possa tornare in tempi contenuti ad una normalità amministrativa e gestionale, considerato l’importante ruolo dell’Ente regionale a sostegno di un settore centrale in Calabria, che necessita di sinergie per il lavoro agricolo di qualità e cooperazione».