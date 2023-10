Catanzaro, il 13 ottobre allo Stadio Ceravolo la partita dell’Italia Under 20

L’evento

CATANZARO Lo Stadio Ceravolo si prepara a tingersi d’azzurro venerdì 13 ottobre, alle ore 18, in occasione della partita della Nazionale Under 20 dell’Italia contro i pari età della Polonia in quello che sarà il primo impegno casalingo dell’Elite League, torneo a cui prendono parte le rappresentative di otto Paesi. «Un appuntamento entusiasmante per Catanzaro che torna ad ospitare la Nazionale, dopo diversi anni, nell’impianto recentemente riqualificato e che vede premiare la propria centralità riconquistata nel calcio che conta grazie ai colori giallorossi», afferma l’assessore allo Sport Nunzio Belcaro. «Sarà un pomeriggio di festa per tutta la città, per le famiglie, per i ragazzi e per le scuole calcio che potranno accedere gratuitamente allo Stadio grazie alla disponibilità della Figc. L’amministrazione comunale non può che essere al fianco di un evento che vuole rappresentare un momento di aggregazione e di condivisione all’insegna dei valori positivi dello sport e dello stare insieme. Catanzaro può dimostrare ancora una volta la sua straordinaria passione e confermarsi come modello di una tifoseria sempre leale e corretta, oggi più che mai».