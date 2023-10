Zingaretti: «A Siderno c’è chi costruisce speranza, il Pd vicino a chi ha bisogno»

l’incontro

SIDERNO “Bisogna essere vicini a chi sta costruendo speranza come questa grande sindaca di Siderno perché gli italiani hanno paura del futuro ma questa paura non deve trasformarsi in paura e rabbia. Non è vero che i problemi non sono affrontabili. A Siderno c’è una sindaca che sta tentando di affrontare i problemi e far restare accesa la speranza. Quindi ha bisogno di non restare sola, e non lo è, e di sentirsi accanto chi le può dare ua mano. Lo ha detto Nicola Zingaretti, uno dei leader del Pd, partecipando a Siderno a un’iniziativa insieme a militanti e dirigenti del partito regionale e al sindaco sidernese Mariateresa Fragomeni. Zingaretti si è soffermato anche sulla manifestazione nazionale che il Pd ha organizzato l’11 novembre: “Davanti a quelle paure è giusto che tutti stavolta sentano il Pd vicino. La destra ha chiesto e ottenuto i voti cavalcando i problemi ma sta dimostrando di non saperli risolvere, anzi i problemi si stanno ulteriormente aggravando, quindi bisogna costruire un’alternativa e lo stiamo facendo dimostrando di voler stare vicino soprattutto a chi ha più bisogno dello Stato”. (Foto tratta da fecobook)