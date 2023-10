Dimensionamento scolastico, slitta l’iniziativa del Pd (e non ci sarà più Vincenzo Voce)

il caso

CROTONE Slitta al prossimo 17 ottobre (martedì) l’iniziativa sul dimensionamento scolastico organizzata dal gruppo consiliare regionale del Partito democratico, che doveva tenersi domani a Cosenza. Non c’è stato solo un cambio di data, ma anche di format: tra gli invitati, infatti, non figurano più i sindaci delle città capoluogo di provincia. Non ci sarà, soprattutto, il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, la cui partecipazione è stata fortemente contestata dal segretario della federazione del Pd pitagorico, Leo Barberio. Il Pd della provincia di Crotone non aveva digerito la presenza di Voce all’iniziativa messa in campo dal gruppo consiliare regionale che vedeva, tra gli altri, anche la partecipazione del segretario regionale del partito, Nicola Irto. La presenza di Voce al dibattito targato Pd Nel a Crotone è stata vista come una provocazione politica in quanto il sindaco della città pitagorica non viene considerato un amministratore amico. Il Pd, infatti, si è collocato all’opposizione dell’amministrazione guidata da Voce e sta lavorando per preparare il terreno ad una candidatura alla guida della città pitagorica, alternativa all’attuale sindaco e alla sua maggioranza. L’idea che, invece, ribalzava dal dibattito di Cosenza era quella di un sindaco gradito al Pd. Poteva, quindi, essere intesa come un messaggio di delegittimazione per il gruppo dirigente che giuda, in questo momento, il partito a Crotone. Il segretario provinciale dem, Leo Barberio, è partito all’attacco ed ha tuonato contro la scelta dei consiglieri regionali ed ha annunciato che non li avrebbe più invitati alle iniziative organizzate a Crotone. Una dichiarazione di guerra che ha costretto gli organizzatori dell’iniziativa a rivedere tutto. Non sono molte le indiscrezioni circolate sulle attività messe in campo per ricucire lo strappo con Crotone: si sa solo che c’è stata anche la mediazione del consigliere regionale Ernesto Alecci, che ha svolto il suo ruolo di paciera dal Brasile, dove si trova in questi giorni. Il dibattito sul dimensionamento scolastico, quindi, si terrà ugualmente perché nessuno l’aveva messa in discussione, ma non ci saranno più i sindaci. Il prezzo che si è dovuto pagare per ricuperare lo strappo con Crotone è stato quello di dovere rinunciare alla presenza dei sindaci delle città capoluogo di provincia (non era stato invitato solo il primo cittadino di Vibo Valentia). L’esclusione del solo sindaco di Crotone avrebbe potuto aprire un nuovo fronte di polemiche in quanto non era stato lui a proporre la sua partecipazione all’iniziativa.