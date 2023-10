Antoniozzi: «La 106 ed il termovalorizzatore opere strategiche per la Calabria»

la dichiarazione

CATANZARO «Ho letto le priorità indicate dal presidente Occhiuto, dalla nuova 106 al raddoppio del termovalorizzatore ad altre attività infrastrutturali e le condivido totalmente». Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi che aggiunge: «La 106 e il termovalorizzatore sono due opere strategiche, così come confidiamo che possa essere realizzato il gassificatore di Gioia Tauro».

«Il presidente Occhiuto – sottolinea Antoniozzi – sta lavorando bene e per fare il consuntivo ci vorranno tre anni ma il suo lavoro e quello della Giunta regionale sono preziosi. Abbiamo tante criticità ed era inimmaginabile pensare di risolverle subito mentre è importante lavorare insieme al governo per portare a casa investimenti indispensabili.

Ringrazio tutti i deputati calabresi della maggioranza per ciò che fanno quotidianamente e ringrazio ogni singolo consigliere regionale per il lavoro che produce».

«Dobbiamo sempre farci guidare dall’umiltà e dalla consapevolezza – conclude Antoniozzi – di dover lavorare quotidianamente per il bene della Calabria».