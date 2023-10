Crotone, al via la stagione teatrale autunnale della società Beethoven

il programma

CROTONE Al via la stagione teatrale autunnale organizzata dalla Società Beethoven di Crotone. Si tratta della quarantatreesima edizione. Le Società Beethoven opera per 12 mesi all’anno, ma le attività vengono distribuite tenendo conto della stagione in cui cadono. Quelle più importanti sono concentrate in questo periodo (ottobre-dicembre): partiranno il 25 ottobre e si concluderanno il 29 dicembre.

Le iniziative sono state illustrate questa mattina nel corso di una conferenza stampa, che ha visto la partecipazione dello storico fondatore della Società Beethoven, Fernando Romano, della sua “erede”, Maria Rosa Romano, del vicesindaco di Crotone, Sandro Cretella, e di Benedetto Proto, ex amministratore comunale, sostenitore e amico di vecchia data della Beethoven. Le attività della Società, come ha spigato Fernando Romano, interessano, quindi, l’intero anno. Si tratta di un obbligo legato al fatto che la Società è inserita tra quelle che ottengono il finanziamento ministeriale. E’ stata la prima in Calabria a raggiungere questo obiettivo. Le attività devono riguardare l’intero anno solare anche se, per comodità ed opportunità, vengono divise in periodi. Ad ogni periodo è stata data una particolare connotazione.

I primi sei mesi vengono dedicati ai giovani concertisti, già noti al mondo dell’arte per avere vinto concorsi a livello nazionale e internazionale. Il secondo semestre è quello che suscita maggiore interesse in quanto, per questioni organizzative, vengono sottoscritti i contratti con gli attori e gli artisti più noti al grande pubblico. Le iniziative musicali di quest’anno registrano la partecipazione, tra gli altri, del Quartetto d’archi della Scala (29 ottobre), il Trio Metamorphosi, l’Orchestra ensemble le muse, Paolo Restani (pianoforte), Orchestra Orfeo Stillo (più serate), Maurizio Baglini (pianoforte), Giosuè De Vincenti (pianoforte), Gran galà lirico (“le donne di Puccini”), Odessa philarmonic, Duo Gradel e Emozioni- La mia vita in canzoni. Le rappresentazioni teatrali inizieranno il 3 novembre con l’attore Marco Bocci e la serata clou è quella che vedrà la presenza del comico Angelo Duro (13 dicembre).

In tutto il cartellone è distribuito in 18 serate, che verranno realizzate in parte al teatro Apollo e in parte nell’auditorium dell’istituto Pertini. La novità dal punto di vista organizzativo di quest’anno è rappresentata dal fatto che ritorna la sponsorizzazione del Comune di Crotone. Il vicesindaco Cretella ha spiegato che, negli anni passati, il Comune non poteva dare contributi per il blocco della spesa discrezionale che ora non c’è più e, quindi, è stato possibile fare un avviso pubblico per impegnare 100mila euro in attività culturale.

La Società Beethoven ha partecipato all’avviso ed ha ottenuto “un piccolo” contributo. L’abbonamento per le 18 serate ha un costo di 60 euro, mentre per il singolo biglietto occorrono 25 euro. Il costo più alto (30 euro) è stato stabilito per lo spettacolo di Angelo Duro, ma non si trovano più biglietti. L’unica possibilità rimasta per vedere lo spettacolo del comico è quella di fare l’intero abbonamento. (redazione@corrierecal.it)