Per l’economia crotonese «rigenerazione urbana e valorizzazione centro storico»

la nota

CROTONE «È stata una stagione in bianco e nero quella appena finita. Partita tardi, ha avuto come motore trainante la ristorazione e il turismo, ma commercio e terziario sono stati settori in sofferenza. Ecco perché stiamo continuando a lavorare per fare in modo che Crotone e provincia non solo possa godere il prossimo anno di un’estate più fiorente, ma che anche i mesi futuri possano dare vitalità e linfa alla città». Il presidente dell’area territoriale di Crotone di Confcommercio Calabria Centrale Antonio Casillo traccia il bilancio del periodo estivo e punta alla rigenerazione urbana per creare le condizioni affinché nel prossimo periodo anche il centro storico della città possa essere vivo e dinamico: «La ristorazione, i locali e gli esercizi commerciali hanno ridato vita ad una bellissima area della città contribuendo anche a renderla più sicura grazie alle luci sempre accese e al via vai di cittadini e cittadine. Stiamo programmando eventi ed iniziative che siano attrattive e che contribuiscano ad attirare la comunità e allo stesso tempo siano utili. Per fare questo è importante anche la sinergia con le istituzioni preposte affinché si possa ragionare in termini di agenda urbana». «Il centro storico ha necessità di tornare ad essere vivo come il lungomare cittadino ed essere un riferimento per il comprensorio. Non è accettabile che i nostri giovani si spostino fuori nei weekend o nei giorni di festa per trovare la un punto d’incontro quando è possibile averla nel cuore della città, dando loro occasioni di svago e allo stesso tempo generando linfa per l’economia cittadina e occupazione», continua Casillo.

Confcommercio è al lavoro per trovare le soluzioni adeguate a ridare vitalità al centro città affinché sia sempre più riqualificato e vivo nel rispetto delle esigenze dei residenti.