Porto di Gioia Tauro, domani il Pd calabrese parteciperà al sit-in a difesa della struttura

il caso

GIOIA TAURO Il Partito democratico calabrese parteciperà, domani, in delegazione, alla mobilitazione pubblica che si terrà al porto di Gioia Tauro per difendere il futuro della stessa struttura, dei suoi lavoratori e dello sviluppo economico del territorio.

«La recente direttiva Ue – riporta una nota – che ha esteso al trasporto marittimo l’ambito di applicazione del sistema europeo Ets sulle emissioni di gas a effetto serra, rischia di causare al porto di Gioia Tauro, il più importante in Italia per il transhipment, una quasi totale perdita di traffico commerciale a favore di scali portuali extra-europei in cui l’esborso delle tasse risulterebbe nettamente minore per le imprese navali. La definizione di questa vicenda sarà, per il nostro porto, una partita cruciale che richiede grande capacità di visione e piena responsabilità politica. Sarebbe, altrimenti, una sciagura per la Calabria, con un impatto devastante sull’occupazione, sulle famiglie e sull’economia di tutta la regione. L’impegno del Partito Democratico continuerà a tutti i livelli affinché il Governo italiano trovi celermente una soluzione certa che garantisca il futuro del porto di Gioia Tauro, dei suoi lavoratori e del relativo indotto».