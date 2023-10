La Guardia di Finanza di Catanzaro promuove la legalità con i più piccoli

l’iniziativa

CATANZARO Nell’ambito delle iniziative tese a promuovere e far maturare la consapevolezza del valore della legalità attraverso il contatto diretto e la collaborazione con il Corpo, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Catanzaro, generale di brigata Domenico Grimaldi, insieme ad una rappresentanza di propri collaboratori e alla squadra Cinofili della Compagnia Pronto Impiego di Lamezia Terme ha incontrato la madre superiora, Suor Stefania Gentile, le consorelle e gli educatori dell’Istituto Palazzolo “Suore delle Poverelle” di Santa Maria di Catanzaro. Alle quali ha, innanzitutto, manifestato la propria solidarietà e gratitudine per il lavoro che da decenni svolgono a favore dei cittadini meno fortunati e per l’umana sensibilità che quotidianamente rivolgono ai minori e alle donne in difficoltà. Successivamente nell’aula magna dell’Istituto è intervenuto ad un breve incontro con i bambini della scuola primaria, scuola dell’infanzia e i ragazzi della casa famiglia sui compiti e sulle attività della Guardia di Finanza. Alcuni bambini, entusiasti della presenza dei militari cinofili, hanno posto al Generale delle domande riguardanti la vita militare dei cani “in servizio” e di quando poi saranno posti in “congedo”. Dopo la proiezione di un video sul tema, tutti i partecipanti all’incontro hanno assistito a una dimostrazione delle unità cinofile del Corpo, familiarizzando con gli amici “a quattro zampe” che ogni giorno hanno il gravoso compito di scovare le sostanze stupefacenti, e non solo, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e per strada. Al termine sono stati distribuiti ai bambini gadget e materiale promozionale/divulgativo del Corpo.