Conferito a Nuccio Ordine il prestigioso premio Principessa delle Asturie

il riconoscimento

MADRID La cooperazione «seria, profonda e sincera» tra Paesi per cercare la pace è una necessità in questo «XXI secolo che ci ha portato il ritorno terribile delle guerre, dei conflitti bellici nella loro versione più crudele, così come il brivido di fronte al rischio della loro estensione». È quanto sostenuto dal re di Spagna Felipe VI, nel discorso di chiusura della cerimonia di consegna dei premi Principessa delle Asturie, tenutasi ad Oviedo. Tra i premiati di quest’anno vi è anche il compianto intellettuale calabrese Nuccio Ordine, professore universitario di Letteratura all’Università della Calabria e autore del celebre libro “L’utilità dell’inutile”.

«Le Nazioni devono darsi mutuamente garanzia di rispetto e sicurezza», ha aggiunto il monarca, facendo riferimento esplicito al «conflitto in Medio Oriente, che sta di nuovo provocando sofferenze così terribili», e sostenendo che «è l’ora del massimo senso della responsabilità». Prima del monarca, ha parlato anche la primogenita del re, Leonor, in onore della quale sono intitolati i premi in questione. «I nostri premiati contribuiscono a una società in cui convivono molte generazioni con l’idea di riuscire a far sì che chi più ha bisogno abbia l’opportunità di migliorare la propria vita», ha detto. Tra i volti più noti presenti, l’attrice americana Meryl Streep, vincitrice nella categoria delle Arti, e lo scrittore francese Emmanuel Carrère, presente per ricevere il Principessa delle Asturie per le Scienze sociali conferito alla madre Hélène Carrère d’Encausse, scomparsa lo scorso agosto. Lo stesso è avvenuto nel caso del compianto filosofo calabrese Nuccio Ordine, il cui premio per la Comunicazione e gli Studi umanistici è stato raccolto dalla sorella Maria Ordine e dalla compagna Rosalia Broccolo. «Il miglior modo di rendergli omaggio è tenere molto presenti i suoi consigli», lo ha ricordato il re Felipe VI, «facciamo della ricerca libera, dell’arte e del pensiero critico l’orizzonte che ci ispira per essere migliori». (Ansa)