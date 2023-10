Voto, urne aperte oggi a Nocera Terinese, Simeri Crichi e Rosarno

comunali

LAMEZIA TERME Urne aperte, fino alle 15, per le elezioni amministrative in quei comuni che erano stati sciolti per infiltrazioni mafiose e attualmente gestiti da commissioni prefettizie. Dopo la giornata di votazioni di ieri, sono riprese le operazioni elettorali nei comuni di Foggia; Villaricca, in provincia di Napoli; Nocera Terinese e Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro; Rosarno, in provincia di Reggio Calabria; San Giuseppe Jato e Bolognetta, in provincia di Palermo; e Calatabiano, in provincia di Catania. Intanto alle 23 di ieri a Nocera Terinese l’affluenza si è attestata al 46,53%. A Rosarno, invece, al 42,92% mentre a Simeri Crichi l’affluenza è arrivata al 59,92%.