Sequestrati a Crotone 50 mila prodotti per i festeggiamenti di Halloween

CROTONE La Guardia di finanza ha sequestrato in due esercizi commerciali di Crotone cinquantamila prodotti per i festeggiamenti di Halloween potenzialmente pericolosi perché non rispondenti agli standard di sicurezza fissati dalle normative europea e nazionale. I prodotti, in particolare, erano privi delle informazioni indispensabili per il consumatore, come le precauzioni d’uso, la composizione dei materiali costitutivi e la loro descrizione in lingua italiana. Fra la merce sequestrata maschere e decorazioni. La merce considerata pericolosa è stata sequestrata dai finanzieri, che hanno anche denunciato i titolari dei due negozi nei quali i prodotti erano in vendita. Nel corso di un successivo intervento in altri due negozi, la Guardia di finanza ha sequestrato alcune centinaia di cover per smartphone e portachiavi recanti marchi contraffatti di note case di moda. I titolari dei due esercizi commerciali sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone.