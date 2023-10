Lotta ai clan, de Raho: «Togliere i figli alle famiglie malavitose sul modello calabrese»

La proposta

NAPOLI «La repressione qui a Caivano va accompagnata allo sviluppo della scuola, dei servizi sociali, della cultura, in particolare seguendo e accompagnando i più piccoli nel loro percorso di crescita. E se le famiglie non sono in grado di farlo, i figli vanno loro tolti e affidati a comunità in grado di farli crescere in un ambiente sano». Lo ha detto a Caivano il deputato M5S Federico Cafiero de Raho, ex Procuratore Nazionale Antimafia e oggi vice-presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, in visita nel comune dell’hinterland partenopeo sciolto per infiltrazioni camorristiche. De Raho ha parlato di un progetto “Liberi di scegliere” fatto in Calabria , che prevede l’affido dei figli delle famiglie malavitose ad associazioni del terzo settore. «Il progetto va attuato anche in Campania», ha concluso l’ex magistrato antimafia.