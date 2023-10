Medici di base “introvabili”, è emergenza anche in Calabria

i dati

LAMEZIA TERME È un problema che, da Nord a Sud, interessa tutto il Paese: trovare o anche tenersi un medico di famiglia è sempre più complicato. Attualmente sono poco più di 2 milioni gli italiani che non hanno più un medico di base perché è andato in pensione e non è stato sostituito oppure è passato al settore privato, così come scrive questa mattina “Il Messaggero”. Un quadro critico, insomma, ma la situazione potrebbe anche peggiorare: nel giro di due anni, potrebbero essere 5 milioni gli italiani senza medico. Ed è per questo che il ministero della Salute sta cercando di correre ai ripari, cercando di rendere più attrattiva – scrive ancora il quotidiano – la professione del medico di medicina generale. Già a partire dall’anno prossimo, con i 2,4 miliardi di euro in manovra per rinnovare il contratto collettivo dei camici bianchi. Intanto Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, calcola che dal 2019 al 2021 il numero assoluto dei medici di medicina generale si è ridotto di 2.178 unità, passando dai 42.428 professionisti del 2019 a poco più di 40mila.

La Calabria

Attualmente il numero massimo di assistiti di un medico di famiglia è fissato a 1.500, ma può essere aumentato finoa1.800. Anche in Calabria la situazione è tutt’altro che rosea: si attesta al 24,1 la percentuale di medici di base con più di 1.500 pazienti mentre la riduzione stimata di medici di famiglia, entro il 2025 rispetto al 2021 è di -52. Se già oggi la Fondazione Gimbe stima una carenza di 2.876 medici di base, nel 2025, tra pensionamenti e turn-over ridotto, di medici di base ce ne saranno addirittura 3.452 in meno rispetto al 2021. Il che porta a 5 milioni la stima degli italiani che, tra due anni, potrebbero trovarsi senza un curante.